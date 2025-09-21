Один поступок SHAMAN на «Интервидении» поразил певицу из Эфиопии Певица из Эфиопии удивилась просьбе SHAMAN не оценивать номер на «Интервидении»

Участница «Интервидения» из Эфиопии Нетсанет Султан призналась, что ее удивила просьба российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не оценивать его выступление, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнитель заявил, что не хочет претендовать на победу.

Я была удивлена, — отметила Султан.

SHAMAN вышел на сцену под восьмым номером с песней «Прямо по сердцу», которую для него написал продюсер и композитор Максим Фадеев. Перед исполнением номера артист перекрестился на сцене. Певец уточнил, что не имеет права претендовать на победу, поскольку представляет Россию, а она, как указал Дронов, «уже победила» — тем, что все присутствующие страны находятся на «Интервидении».

К участникам «Интервидения» обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что состязание на протяжении многих лет объединяло артистов из различных стран. Также конкурсантов поприветствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы МИД, сначала планировалось, что в состязании примут участие артисты из стран БРИКС, однако география быстро расширилась.