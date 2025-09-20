«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 20:56

Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обратился с видеоприветствием к участникам музыкального конкурса «Интервидение-2025». Он отметил, что состязание на протяжении многих лет объединяло артистов из различных стран, передает корреспондент NEWS.ru.

Это творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между нами. Сегодня «Интервидение», сохраняя верность традициям, обретает новый масштаб, — сказал Путин.

По словам главы государства, в этом году конкурс представляет различные страны и традиции, а также выражает свободу творчества и взаимоуважение. На сцену с яркими и самобытными номерами выйдут представители более 20 государств, добавил президент России.

Конкурс песни «Интервидение» проходит в Москве 20 сентября. Главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей. Победители конкурса будут определены членами международного жюри. Россию представляет исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

