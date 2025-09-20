«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 21:20

Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Министр иностранных дел Сергей Лавров поприветствовал участников музыкального конкурса «Интервидение-2025», передает корреспондент NEWS.ru. По словам главы МИД, сначала планировалось, что в состязании примут участие артисты из стран БРИКС, однако география быстро расширилась.

Когда об этом конкурсе мы сообщили нашим партнерам, когда практически сразу большинство из них откликнулось позитивно, весть эта разнеслась по всей Земле. И страны, которые далеки от БРИКС географически, организационно, они решили выдвинуть своих участников, — рассказал Лавров.

Министр также отметил, что на конкурс был «высокий спрос» в современном мировом сообществе. Кроме того, Лавров министр отметил символичность проведения возрожденного состязания — в первый раз оно состоялось в СССР в 1965 году.

Ранее к участникам «Интервидения» обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что состязание на протяжении многих лет объединяло артистов из различных стран. 10-й конкурс песни «Интервидение» проходит в Москве 20 сентября. Главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей. Победители конкурса будут определены членами международного жюри. Россию представляет исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

