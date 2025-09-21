Назван победитель «Интервидения-2025»

Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от РФ Игорь Матвиенко. Он набрал 422 балла. Финальное шоу конкурса прошло на концертной площадке Live Арена, передает корреспондент NEWS.ru.

Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно, — отметил Матвиенко.

На втором месте трио «NOMAD» из Киргизии, набравшее 373 балла. Тройку лидеров замыкает Дана Аль-Мир из Катара — 369 баллов. Белоруссия заняла шестое место с 341 баллом. Саудовская Аравия, которая проведет «Интервидение» в 2026 году, набрала 224 балла.

Тем временем певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) попросил жюри музыкального конкурса «Интервидение» не оценивать его выступление. По его словам, он не хочет претендовать на победу по соображениям гостеприимства, чтобы дать шанс попробовать свои силы иностранным гостям. Россия «уже победила» — тем, что все присутствующие страны находятся на «Интервидении», подчеркнул он.

До этого участник международного музыкального конкурса «Интервидение» от Китая, певец Ван Си заявил, что хотел бы посотрудничать и спеть вместе с SHAMAN. Певец пояснил, что Дронов является профессионалом своего дела. Ван Си рассказал, что хотел бы услышать выступление коллеги вживую, однако не смог из-за общения с журналистами.