20 сентября 2025 в 23:45

Участник «Интервидения» из КНР раскрыл, с кем из артистов из РФ хочет спеть

Представитель Китая на «Интервидении» Ван Си захотел спеть с SHAMAN

Ван Си Ван Си Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Участник международного музыкального конкурса «Интервидение» от Китая, певец Ван Си заявил, что хотел бы посотрудничать и спеть вместе с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым (SHAMAN), передает NEWS.ru. Певец пояснил, что Дронов является профессионалом своего дела.

Я бы хотел выступить вместе с SHAMAN. Он мощный и профессиональный артист, у нас бы получился классный дуэт, — сказал он.

Ван Си отметил, что хотел бы услышать выступление коллеги вживую, однако не смог из-за общения с журналистами. Он заверил, что потом посмотрит в записи.

Ранее участница международного музыкального конкурса «Интервидение» Настя Кравченко от Белоруссии представила свою песню «Мотылек». Композиция прозвучала на русском языке, многие зрители подпевали. Текст, как оказалось, написала сама Кравченко в сложный момент жизни: тогда обстоятельства и внутренние страхи чуть не заставили ее отказаться от мечты стать певицей. Как сказала сама Кравченко, тогда она осознала, что единственный путь — это не сдаваться.

