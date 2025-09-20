Участница «Интервидения» от Белоруссии представила песню о своих страхах Участница «Интервидения» от Белоруссии Кравченко представила песню «Мотылек»

Участница международного музыкального конкурса «Интервидение» от Белоруссии Настя Кравченко представила свою песню «Мотылек», передает корреспондент NEWS.ru. Композиция прозвучала на русском языке, многие зрители подпевали.

Текст, как оказалось, написала сама Кравченко в сложный момент жизни: тогда обстоятельства и внутренние страхи чуть не заставили ее отказаться от мечты стать певицей. Как сказала сама Кравченко, тогда она осознала, что единственный путь – это не сдаваться. Финальное шоу конкурса проходит на концертной площадке Live Арена.

До этого стало известно, что певица VASSY не смогла выступить и представить США на «Интервидении-2025», организаторы уточнили, что исполнительница с американским и австралийским гражданством отказалась от участия из-за политического давления.

Тем временем певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) попросил жюри музыкального конкурса «Интервидение» не оценивать его выступление: он не хочет претендовать на победу по соображениям гостеприимства, чтобы дать шанс попробовать свои силы иностранным гостям. Россия «уже победила» — тем, что все присутствующие страны находятся на «Интервидении», подчеркнул он.