21 октября 2025 в 10:46

Нижний Новгород: гид по парковкам, тарифам и штрафам для водителей

Нижний Новгород: гид по парковкам, тарифам и штрафам для водителей Нижний Новгород: гид по парковкам, тарифам и штрафам для водителей Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Поиск свободного парковочного места в центральных районах мегаполиса нередко превращается в настоящее испытание. Парковки в Нижнем Новгороде подразделяются на две категории: платные территории со специальными требованиями и участки для бесплатной остановки транспорта.

Чем отличаются платные парковки от бесплатных

Ключевая особенность коммерческих стоянок заключается в синей дорожной разметке и обязательстве внести плату в определенный временной промежуток. Парковки в Нижнем Новгороде с тарифицированием функционируют с 08:00 до 20:00 по будням, причем стартовые 15 минут каждому водителю предлагаются без взимания денег. По субботам, воскресеньям, государственным праздникам и в период с 20:00 до 08:00 тарифицируемые места становятся общедоступными без оплаты. Нетарифицируемые участки работают беспрерывно без временных ограничений, их обычно размещают у крупных магазинов, жилых массивов и вдали от центральных районов.

Правила поведения на платных парковках

Водители должны выполнять ряд базовых условий: размещать транспортное средство исключительно внутри синих линий разметки, не создавать препятствий для проезда других автомобилей, а также проверить видимость регистрационных табличек. Внести деньги за стоянку следует в пятиминутный срок после прибытия через программу Ruparking либо веб-ресурс парковочных территорий. По истечении купленного периода автомобилисту предоставляется краткий резерв времени для отъезда во избежание взыскания.

Нижний Новгород: гид по парковкам, тарифам и штрафам для водителей Нижний Новгород: гид по парковкам, тарифам и штрафам для водителей Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Зоны платных парковок

В Нижнем Новгороде действует 5136 платных парковочных мест (483 из них — для инвалидов), сосредоточенных главным образом в центральных кварталах. Точные адреса тарифицируемых площадок, координаты терминалов оплаты и камер фиксации представлены на веб-портале. К основным коммерческим зонам относятся площадь Революции, площадь Горького и улица Ковалихинская.

При размещении транспорта на тарифицируемой территории без расчета владельцу угрожает административное взыскание в размере 1000–2000 рублей для граждан. Организации рискуют получить санкции до 15 тыс. рублей. Взыскания оформляет муниципалитет, а не дорожная инспекция, поэтому льготная скидка 25% при быстрой оплате здесь недоступна.

Где припарковаться бесплатно

Бесплатные парковки в Нижнем Новгороде встречаются повсеместно — городская инфраструктура насчитывает свыше 3000 нетарифицируемых площадок. Главные бесплатные локации сконцентрированы у торгово-развлекательных комплексов на проспектах Кораблестроителей и Гагаринском, улице Чаадаева, на Казанском шоссе.

Платные и бесплатные парковки в Нижнем Новгороде: инструкция по поиску локаций Платные и бесплатные парковки в Нижнем Новгороде: инструкция по поиску локаций Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тарифы и льготы

Цена тарифицированной стоянки в 2025 году установлена на уровне 60 рублей в час и сохраняется без изменений с запуска системы. Жильцам зданий, граничащих с коммерческими зонами, предлагаются годовые пропуска ценой 3000 рублей. Преференции на безвозмездное применение парковочных мест закреплены для граждан с инвалидностью первой, второй и третьей групп, семейств с тремя и более детьми, участников СВО и собственников электротранспорта при оформлении специального допуска.

Ранее мы рассказывали, как самостоятельно и бюджетно почистить салон своего авто.

