21 октября 2025 в 02:29

Стало известно, что происходит в небе над Сочи и Нижним Новгородом

Росавиация: в аэропортах Сочи и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов) и Сочи, передает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Представитель ведомства Артем Кореняко подчеркнул, что это необходимо для безопасности полетов.

Аэропорты Н. Новгород (Чкалов), Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по той же причине была ограничена работа еще трех российских аэропортов. Речь идет про воздушные гавани Калуги (Грабцево), Самары (Курумоч) и Краснодара (Пашковский). Введенные запреты носят превентивный характер и направлены на минимизацию потенциальных рисков.

До этого в Росавиации информировали, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области был завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске.

Сочи
Нижний Новгород
аэропорты
ограничения
