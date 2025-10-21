Законопроект о круглогодичном призыве в армию прошел еще один этап Госдума приняла во втором чтении проект закона о круглогодичном призыве в армию

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года. При этом фактическая отправка призывников в воинские части будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Документ опубликован на сайте СОЗД ГАС «Законотворчество».

Согласно нововведению, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение всех 12 месяцев. Авторы инициативы также предложили установить особые сроки отправки на службу для отдельных категорий граждан, в числе которых — жители сельской местности, занятые в полевых работах, педагогические работники и жители отдельных районов Крайнего Севера.

При этом ко второму чтению в законопроект было внесено несколько изменений. Так, закон предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней со дня ее размещения в соответствующем реестре. Помимо всего прочего, призывная комиссия сможет принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва без личного присутствия призывника.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что грядущий рост числа призывников в России связан с недовыполнением весеннего набора и плановым усилением ВС РФ. Он напомнил, что осенний призыв станет крупнейшим за последние девять лет.