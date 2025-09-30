Картаполов объяснил рекордные цифры осеннего призыва в армию

Грядущий рост числа призывников в России связан с недовыполнением весеннего набора и плановым усилением Вооруженных сил РФ, сообщил РБК председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Осенний призыв стартует 1 октября и станет крупнейшим за последние девять лет.

В весенний призыв должны были набрать 160 тыс. призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли, — пояснил Картаполов.

Он напомнил, что в России продолжается плановое развитие ВС РФ и их численности. Новые части формируются в Ленинградской области.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал, что осенний призыв 2025 года в четырех регионах России пройдет с использованием электронных повесток. Нововведение коснется призывников Москвы, Республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей.

До этого Госдума в первом чтении приняла законопроект о призыве на срочную службу круглый год. Документ на рассмотрение депутатов 22 июля внесли Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.