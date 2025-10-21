Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:28

Стало известно о желании Абрамовича купить новый футбольный клуб

Sözcü: Абрамович планирует купить акции турецкого клуба «Галатасарай»

ФК «Галатасарай» ФК «Галатасарай» Фото: IMAGO/Seskimphoto/imago-images.de/Global Look Press

Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович планирует купить контрольный пакет акций турецкого футбольного клуба «Галатасарай», сообщает газета Sözcü. По данным источника, российский бизнесмен приобрел особняк на Босфоре и готовится переехать в Стамбул.

Сейчас турецкая команда контролируется фондом «Галатасарай». По информации Sözcü, для финансового участия Абрамовичу, скорее всего, придется прибегнуть к косвенным формам сотрудничества: спонсорству, инфраструктурному партнерству или совместным предприятиям с участием коммерческих дочерних компаний клуба.

Ранее Европейский суд отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него. Такое же решение принято в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Суд отказал Абрамовичу, посчитав, что введение ограничительных мер было обоснованным. В решении указано, что заявитель поддерживал действия, «подрывающие территориальную целостность Украины», а представленные им доводы не опровергли оценки Совета ЕС.

