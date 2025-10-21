Стало известно о желании Абрамовича купить новый футбольный клуб

Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович планирует купить контрольный пакет акций турецкого футбольного клуба «Галатасарай», сообщает газета Sözcü. По данным источника, российский бизнесмен приобрел особняк на Босфоре и готовится переехать в Стамбул.

Сейчас турецкая команда контролируется фондом «Галатасарай». По информации Sözcü, для финансового участия Абрамовичу, скорее всего, придется прибегнуть к косвенным формам сотрудничества: спонсорству, инфраструктурному партнерству или совместным предприятиям с участием коммерческих дочерних компаний клуба.

Ранее Европейский суд отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него. Такое же решение принято в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Суд отказал Абрамовичу, посчитав, что введение ограничительных мер было обоснованным. В решении указано, что заявитель поддерживал действия, «подрывающие территориальную целостность Украины», а представленные им доводы не опровергли оценки Совета ЕС.