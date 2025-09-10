Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 17:45

Европейский суд поставил точку в вопросе снятия санкций с Романа Абрамовича

Европейский суд отказался снять санкции с Романа Абрамовича

Роман Абрамович Роман Абрамович Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Европейский суд отклонил иск российского бизнесмена Романа Абрамовича об отмене санкций против него, следует из данных на сайте инстанции. Такое же решение принято в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Суд отказал Абрамовичу, посчитав, что введение санкций было обоснованным. В решении указано, что заявитель поддерживал действия, «подрывающие территориальную целостность Украины», а представленные им доводы не опровергли оценки Совета ЕС.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти на острове Джерси в Великобритании инициировали уголовное расследование в отношении Абрамовича. Бизнесмена подозревают в коррупции и отмывании денег. В судебные инстанции Швейцарии были направлены официальные запросы. Они намерены изучить формирование капитала Абрамовича в период «хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах».

До этого сообщалось, что правительство Великобритании изучает возможность подать в суд на Абрамовича с требованием получить от него 2,34 млрд фунтов стерлингов (около 249 млрд рублей). Деньги были выручены от продажи футбольного клуба «Челси».

Роман Абрамович
Виктор Янукович
санкции
суды
Евросоюз
отказы
