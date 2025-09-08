Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 00:20

Известного российского миллиардера могут осудить за коррупцию

The Guardian: в Джерси началось расследование против Абрамовича из-за коррупции

Роман Абрамович Роман Абрамович Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Власти острова Джерси инициировали уголовное расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича. Бизнесмена подозревают в коррупции и отмывании денег, сообщает The Guardian со ссылкой на документы швейцарского суда.

Следователи намерены изучить формирование капитала Абрамовича в период «хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». В рамках дела власти Джерси направили официальные запросы в судебные инстанции Швейцарии.

Абрамович через своих адвокатов отверг все обвинения и заявил, что любые предположения о его причастности к преступной деятельности являются ложными, — указано в сообщении.

Расследование продолжается, власти Джерси запрашивают информацию о банковских счетах компаний, связанных с Абрамовичем. Дело приобретает международный характер с участием правоохранительных органов нескольких стран.

Ранее российские правоохранители провели обыск по месту проживания гендиректора компании «Биклевер Финанс» Яны Скоковой, которую подозревают в неправомерном переводе средств с подлогом документов. Аналогичные преступления вменяют совладелице предприятия Юлии Байтюль.

