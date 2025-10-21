Медики спасли жизнь годовалой девочке, на которую упал шкаф В Приморье врачи объединились ради спасения девочки, на которую рухнул шкаф

Медики из Приморского края спасли годовалую девочку, на которую упал шкаф, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. По данным ведомства, ребенок получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Также у маленькой пациентки развилась острая анемия. По словам врачей, ее жизнь висела на волоске.

Сначала девочку доставили в Спасскую центральную районную больницу, где специалисты провели трепанацию черепа и удалили опасную гематому. После этого на самолете санавиации ее доставили в Тысячекоечную больницу Владивостока. Главной задачей специалистов было не только сохранение жизни малышке, но и максимальное восстановление функции мозга.

Благодаря слаженной работе всех служб жизнь девочки спасена. Сейчас она выписана из стационара в удовлетворительном состоянии и находится дома, рядом с родными, — уточнили в Минздраве.

