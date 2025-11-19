Депутат ответил, как защитить здоровье подрастающего поколения

В России необходимо ограничить продажу детского шампанского и конфет, содержащих коньяк, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, данный напиток влияет на подсознание ребенка, создавая позитивное восприятие алкоголя.

Многие родители, приобретая детское шампанское для праздничного стола, даже не задумываются о том, какой вред они могут нанести своему ребенку. Этот напиток позиционируется как безвредный, но его состав далек от того, чтобы быть безопасным для детского организма. Большое количество сахара делает продукт чрезвычайно калорийным, а регулярное употребление таких сладких газировок повышает риск развития у ребенка ожирения, диабета и других опасных заболеваний. Также пора запретить продажу детям конфет с водкой или коньяком. От них точно так же пьянеют, — пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что детское шампанское, помимо сахара, содержит значительное количество углекислого газа, что может негативно сказаться на пищеварительной системе даже у здорового ребенка, вызывая вздутие и отрыжку. По словам депутата, для детей до трех лет употребление содержащихся в напитке веществ категорически запрещено.

Главная опасность кроется не только в физиологическом воздействии, но и в психологическом эффекте. Безусловно, в детском шампанском нет ни капли спирта, но психологически напиток создает у ребенка понимание того, что он, подобно взрослым, пьет алкоголь. Это постепенно формирует у него лояльное отношение к спиртосодержащим напиткам. Эта же проблема распространяется и на безалкогольное пиво и вино, которые становятся популярными среди подростков, — добавил Иванов.

Он заключил, что в России сегодня половина детей дошкольного возраста имеют избыточный вес, а 12,4% из них страдают от ожирения. По мнению депутата, необходимо создавать условия, которые способствуют здоровому развитию детей, а не поощрять потребление вредных продуктов.

Ранее диетолог Наталья Павлюк предупредила, что детское шампанское может вызвать сахарный диабет и проблемы с сердцем. По ее словам, этот напиток обманчиво кажется безопасным, но на самом деле содержит вредные для здоровья компоненты.