21 октября 2025 в 11:36

Полуторагодовалые двойняшки съели 20 таблеток из аптечки родителей

В Петербурге двойняшки съели 20 таблеток из родительской аптечки и отравились

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полуторагодовалые двойняшки были экстренно госпитализированы с тяжелым отравлением, после того как съели 20 таблеток из родительской аптечки, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел в квартире на улице Подольской.

По информации канала, дети добрались до медикаментов в тот момент, когда родители ненадолго отвлеклись. Малыши успели их проглотить.

Взрослые быстро заметили странное поведение детей и немедленно вызвали скорую помощь. Двойняшек в срочном порядке доставили в реанимационное отделение, где они сейчас находятся под постоянным наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница в Чите приняла горсть таблеток для похудения и была госпитализирована с острым отравлением. Как рассказал Telegram-канал SHOT, по предварительным данным, девочка отравилась БАДами. Школьницу направили в токсикологическое отделение читинской больницы.

Кроме того, в Санкт-Петербурге 13-летний подросток отравился таблетками для похудения «Молекула», известными благодаря приложению TikTok. Несовершеннолетнего отправляли в психиатрическую больницу.

дети
таблетки
отравления
Санкт-Петербург
