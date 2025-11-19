Звездный стилист ответила, как одеться на Новый год для привлечения удачи

Образ на празднование Нового, 2026 года должен содержать элементы космической туманности для привлечения удачи, заявила NEWS.ru звездный стилист Диана Плиско. По ее словам, праздничный лук должен гармонично сочетать в себе элементы стихий земли и огня.

На празднование 2026 года мы создаем не просто наряд, а личный доспех для покорения нового цикла: это образ силы, уверенности и мудрости, с космическими элементами. Не стоит бояться смелых цветовых контрастов и архитектурных линий. Если мы говорим о камнях, то обращаем внимание на нефрит, оникс, огненный опал, темный аметист. В макияже следует сделать акцент на глаза: смоки айс в галактических тонах — синий, фиолетовый, графитовый — или графичные стрелки, повторяющие геометрию наряда. По прическе рекомендую выбрать либо идеально гладкие собранные волосы: низкий пучок, конский хвост, либо, наоборот, текстурированные, взрывные волны, создающие ощущение космической туманности. В образе должны сочетаться стихии земли и огня, — заявила Плиско.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в предстоящем году россиян ожидают особенно длинные новогодние праздники. По ее словам, отдых начнется уже в последний день уходящего года и продлится 12 дней.