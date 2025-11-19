Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 06:30

Звездный стилист ответила, как одеться на Новый год для привлечения удачи

Стилист Плиско: новогодний образ должен содержать космические элементы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Образ на празднование Нового, 2026 года должен содержать элементы космической туманности для привлечения удачи, заявила NEWS.ru звездный стилист Диана Плиско. По ее словам, праздничный лук должен гармонично сочетать в себе элементы стихий земли и огня.

На празднование 2026 года мы создаем не просто наряд, а личный доспех для покорения нового цикла: это образ силы, уверенности и мудрости, с космическими элементами. Не стоит бояться смелых цветовых контрастов и архитектурных линий. Если мы говорим о камнях, то обращаем внимание на нефрит, оникс, огненный опал, темный аметист. В макияже следует сделать акцент на глаза: смоки айс в галактических тонах — синий, фиолетовый, графитовый — или графичные стрелки, повторяющие геометрию наряда. По прическе рекомендую выбрать либо идеально гладкие собранные волосы: низкий пучок, конский хвост, либо, наоборот, текстурированные, взрывные волны, создающие ощущение космической туманности. В образе должны сочетаться стихии земли и огня, — заявила Плиско.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в предстоящем году россиян ожидают особенно длинные новогодние праздники. По ее словам, отдых начнется уже в последний день уходящего года и продлится 12 дней.

