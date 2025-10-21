Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 14:27

Украинская чемпионка мира высказалась о борьбе с россиянками

Украинская чемпионка Белинская заявила о нежелании соревноваться с россиянками

Алла Белинская Алла Белинская Фото: IMAGO/Jerko Grubisic/Global Look Press

Украинская чемпионка мира по борьбе Алла Белинская в беседе с порталом OBOZ призналась, что испытывает неприятные эмоции от необходимости соревноваться с представительницами РФ. Спортсменка подчеркнула, что настраивалась исключительно на победу в поединке с Ксенией Бураковой. Белинская также отметила, что сознательно отказалась от традиционного рукопожатия с соперницами из России.

Настраивалась только на победу. У меня были такие эмоции, что я должна была только выиграть. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться, — сказала Белинская.

Четвертьфинальная встреча между Белинской и Бураковой завершилась победой украинской чемпионки. На турнире российские спортсмены выступали в нейтральном статусе под флагом Объединенного мира борьбы, завоевав 11 наград. В копилке команды оказалась одна золотая медаль.

Ранее литовская спортсменка не стала фотографироваться рядом с российской гонщицей Дарьей Правиловой во время церемонии награждения на чемпионате мира по гравийному велоспорту в Нидерландах. Сама Правилова посмеялась над ситуацией.

единоборства
спортсмены
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омбудсмен раскрыла правила безопасности для детей в темное время суток
Криминалист объяснил сложности в поимке убийцы режиссера «Закрытой школы»
Власти установили для повесток в военкомат предельный срок явки
Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Ирина Линдт отреагировала на продажу с молотка посмертной маски Высоцкого
Юрист предупредил, что грозит за трудоустройство с поддельным дипломом
В Париже арестовали китаянку за кражу золота
Бизнес обратился к правительству России из-за «Честного знака»
Экс-зампред ЦБ предупредил о рисках вливания дешевых денег в экономику
Кулинария без героизма: как современная кухня избавляет от лишних задач
В России жестко ответили Сикорскому после попытки напугать Путина арестом
Рак, химиотерапия, обещание Путину: как живет Симоньян после смерти мужа
«Стало легче»: россиянам раскрыли текущую ситуацию по гриппу и COVID-19
В «Кайрате» отреагировали на новость о срыве концерта Коржа из-за игры
Россиянам раскрыли детали законопроекта о цифровых платежках
Худрук Театра на Малой Ордынке раскрыл истинное отношение к Богомолову
Адвокат дала советы, как действовать при потере документов на недвижимость
Актриса Ланская вышла замуж
Наступление ВС РФ на Покровск 21 октября: ужас Зеленского, адский котел ВСУ
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в ноябре 2025-го
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.