Украинская чемпионка мира высказалась о борьбе с россиянками Украинская чемпионка Белинская заявила о нежелании соревноваться с россиянками

Украинская чемпионка мира по борьбе Алла Белинская в беседе с порталом OBOZ призналась, что испытывает неприятные эмоции от необходимости соревноваться с представительницами РФ. Спортсменка подчеркнула, что настраивалась исключительно на победу в поединке с Ксенией Бураковой. Белинская также отметила, что сознательно отказалась от традиционного рукопожатия с соперницами из России.

Настраивалась только на победу. У меня были такие эмоции, что я должна была только выиграть. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться, — сказала Белинская.

Четвертьфинальная встреча между Белинской и Бураковой завершилась победой украинской чемпионки. На турнире российские спортсмены выступали в нейтральном статусе под флагом Объединенного мира борьбы, завоевав 11 наград. В копилке команды оказалась одна золотая медаль.

Ранее литовская спортсменка не стала фотографироваться рядом с российской гонщицей Дарьей Правиловой во время церемонии награждения на чемпионате мира по гравийному велоспорту в Нидерландах. Сама Правилова посмеялась над ситуацией.