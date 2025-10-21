Режиссер «Закрытой школы» Политик убит в Москве: что известно, кто виноват

Что известно об убийстве Политика

По информации Telegram-канала Baza, Сергея Политика зарезали в Москве возле собственного дома после того, как он сделал замечание неизвестному.

«У 56-летнего оператора возник конфликт возле подъезда на улице Сталеваров: по нашей информации, Сергей сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот накинулся на него с ножом. Полиция ведет розыск подозреваемого. Столичным СК возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть», — говорится в публикации.

Политик скончался в больнице после нападения с ножом. Как сообщили в столичном ГСУ СК, нападение произошло на почве конфликта 18 октября, возбуждено уголовное дело.

По данным Baza, подозреваемый в убийстве режиссера — 33-гражданин Армении.

«Он неадекватно вел себя у подъезда кинооператора. По данным Baza, московские следователи установили личность напавшего с ножом на режиссера. Мужчина ударил Сергея ножом один раз в грудь и скрылся с места происшествия. Сейчас он находится в бегах», — пишет канал.

Чем был известен Политик

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года. Окончил ВГИК.

Политик работал в качестве оператора-постановщика над картинами «Закрытая школа», «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Роковая ошибка», «Южный циклон», «Восьмой участок», «Ателье счастья», «Случайные встречи», «Украденная красота», «Сжечь все и начать заново» и других.

Всего в его фильмографии более 30 работ.

