«Его фильмы получили международное признание»: ректор ВГИКа о Митте

Народный артист России Александр Митта снимал фильмы международного уровня, заявил ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев. По его словам, приводимым ТАСС, при этом режиссер не зазнавался, он всегда «оставался человеком», с которым можно было поговорить.

Это здорово, что Митта был долгожителем: и в жизни, и в творчестве. Его фильмы получили международное признание. С Александром Наумовичем всегда можно было просто, по-человечески поговорить: он никогда не кичился и не гордился своими достижениями, — подчеркнул Малышев.

Режиссер известен в первую очередь по киноленте «Экипаж», которая считается первым фильмом-катастрофой в Советском Союзе. Также в числе его значимых работ — картина «Гори, гори, моя звезда» и сериал «Граница. Таежный роман».

О смерти Митты утром 14 июля сообщил его сын Евгений. Известно, что 92-летний режиссер боролся с онкологическим заболеванием. По данным СМИ, причиной смерти Митты стал рак почки. Постановщик ушел из жизни ночью в хосписе, а последние дни народный артист России мог находиться в состоянии сопора.