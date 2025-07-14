Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 20:27

«Его фильмы получили международное признание»: ректор ВГИКа о Митте

Ректор ВГИКа Малышев: Митта снимал фильмы международного уровня

Александр Митта Александр Митта Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Народный артист России Александр Митта снимал фильмы международного уровня, заявил ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев. По его словам, приводимым ТАСС, при этом режиссер не зазнавался, он всегда «оставался человеком», с которым можно было поговорить.

Это здорово, что Митта был долгожителем: и в жизни, и в творчестве. Его фильмы получили международное признание. С Александром Наумовичем всегда можно было просто, по-человечески поговорить: он никогда не кичился и не гордился своими достижениями, — подчеркнул Малышев.

Режиссер известен в первую очередь по киноленте «Экипаж», которая считается первым фильмом-катастрофой в Советском Союзе. Также в числе его значимых работ — картина «Гори, гори, моя звезда» и сериал «Граница. Таежный роман».

О смерти Митты утром 14 июля сообщил его сын Евгений. Известно, что 92-летний режиссер боролся с онкологическим заболеванием. По данным СМИ, причиной смерти Митты стал рак почки. Постановщик ушел из жизни ночью в хосписе, а последние дни народный артист России мог находиться в состоянии сопора.

режиссеры
вгик
фильмы
артисты
Александр Митта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Юлии Началовой кардинально сменила имидж
«Наш прекрасный Юрочка!»: вдова Мороза вышла на связь после смерти мужа
«Американское оружие на Украину»: Келлог раскрыл тему переговоров в Киеве
Супермодель Ирина Шейк снялась в крошечном черном бикини
«Цифровая проститутка»: жена Басты прошлась по беременной фанатке мужа
Зеленский объявил имя следующего министра обороны Украины
В России оценили последние заявления Трампа
В МХТ имени Чехова отреагировали на слияние с МХАТ имени Горького
Мигранты заблокировали грузовик с грузом для солдат: им грозит депортация
Прорыв войск под Херсон, котлы ВСУ в ДНР: новости СВО вечером 14 июля
В Финском заливе усилят меры безопасности из-за угрозы атак беспилотников
Квартира в центре Москвы, дача, киношкола: кому достанется наследство Митты
«РФ пора вставать на военные рельсы». Трамп объявил о поставках оружия ВСУ
Струков отстранен от должности президента «Южуралзолота»
Новое фото жены Цекало перепугало фанатов
Стало известно, может ли Прилепин возглавить МХАТ имени Горького
В Кремле оценили готовность Писториуса «убивать российских солдат»
Минский завод представил на ИННОПРОМе холодильники с Wi-Fi и медтехнику
«Его фильмы получили международное признание»: ректор ВГИКа о Митте
МАЗ показал на ИННОПРОМЕ газовый тягач и электромусоровоз
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.