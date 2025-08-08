Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 18:30

Жена в заложниках у мужа и убийство танцовщицы: дикие ЧП за день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Дагестане мужчина взял в заложники бывшую жену и ее сестру, в Дзержинске изнасиловали и убили 48-летнего тренера по танцу живота, на Камчатке туристы застряли на вулкане из-за смерти пилота — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Мужчина взял в заложники экс-жену и ее сестру

В Тарумовском районе Дагестана 62-летний мужчина с ружьем ворвался в дом к бывшей супруге и взял ее в заложники вместе с сестрой. По данным Росгвардии, прибывшие на место происшествия силовики обезвредили его и освободили женщин. Конфликт возник на почве имущественных разногласий после развода.

«В Тарумовском районе офицеры СОБР „Ястреб-Каспий“ Управления Росгвардии по Республике Дагестан совместно с сотрудниками МВД обезвредили 62-летнего местного жителя, незаконно удерживавшего двух женщин», — говорится в сообщении.

Злоумышленник потребовал привести районного судью и прокурора, чтобы решить с бывшей женой спорные вопросы. Одну из заложниц он отпустил в ходе переговоров, вторая была освобождена в ходе спецоперации. Женщины не пострадали.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фитнес-тренера изнасиловали и убили

48-летнего тренера по танцу живота и фитнесу Наталью Анисимову изнасиловали, а потом убили в нижегородском Дзержинске. Девушка каталась на велосипеде по лесополосе, но не вернулась домой вовремя.

Через некоторое время труп пострадавшей обнаружили на берегу реки Воложка. На теле нашли признаки избиения, сексуального насилия и удушения. По сообщению авторов канала, виновный не найден. Поимкой преступника занимается следственный комитет.

Туристы застряли на вулкане из-за смерти пилота

Туристы эвакуированы с вулкана Крашенинникова после того, как пилот вертолета Robinson, который привез их на место, скончался после посадки. Известно, что среди пассажиров пострадавших нет.

«На место трагедии вылетело другое воздушное судно, экипаж забрал туристов, с ними все в порядке», — сделали заявление в краевом правительстве.

После приземления пилот успел предупредить диспетчера о резком ухудшении самочувствия, но вскоре скончался. Трагедия произошла 8 августа.

Камчатский вулкан Крашенинникова активизировался в начале августа после почти 600 лет молчания. Извержению присвоили оранжевый код авиационной опасности, так как выбросы пепла могут представлять угрозу для воздушных судов, летящих на небольшой высоте.

Пилот вертолета Robinson скончался от сердечного приступа во время перелета. Почувствовав резкое ухудшение состояния, он посадил воздушное судно на вулкан Крашенинникова и передал сообщение о своем недомогании. К месту происшествия готовился вылет санитарной авиации, но медики не успели спасти пилота.

