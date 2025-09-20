Кандидата в депутаты региона РФ арестовали за призывы к терроризму Экс-кандидата в депутаты Коми отправили в СИЗО за призывы к терроризму

Бывшего кандидата в депутаты госсовета Коми Оксану Багирову отправили в следственный изолятор по уголовному дело о публичных призывах к террористической деятельности, передает пресс-служба СУ Следственного комитета России по республике. Фигурантку выдвигало региональное отделение КПРФ. В 2022 году ее дважды оштрафовали на 20 тысяч и 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за пост в соцсетях.

В отношении жительницы Ухты, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщила, что в Санкт-Петербурге пенсионерку Людмилу Васильеву оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. На Васильеву составили протокол из-за пикета с плакатом против СВО.

До этого в Московской области объявили в розыск журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она не явилась на заседание суда по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.