Певица из США выбыла, SHAMAN без оценки: фото с «Интервидения-2025»
Ярослав Дронов (SHAMAN) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Главное музыкальное событие России — «Интервидение-2025» проходит 20 сентября в Москве на сцене «Live Арена». Главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей. Россию представил певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Масштабный конкурс объединил представителей 23 государств: Китая, Индии, Бразилии, Казахстана, США и других.
SHAMAN вышел на сцену под восьмым номером с песней «Прямо по сердцу», которую для российского конкурсанта написал продюсер и композитор Максим Фадеев. При этом после выступления Дронов попросил жюри «Интервидения» не оценивать его номер, поскольку по соображениям гостеприимства не захотел претендовать на победу, а дать возможности иностранным гостям.
В результате жеребьевки артист должен был выступить под девятым номером. Однако вышел под восьмым, так как исполнительница Vassy из США, имеющая американское и австралийское гражданства, отказалась от участия в конкурсе «из-за беспрецедентного политического давления со стороны Канберры», как объяснили организаторы мероприятия.
Они также подчеркнули, что США остались полноправными участниками конкурса — в жюри страну представляет легендарный вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер. Состязание твердо придерживается принципов открытости, остается вне политики и служит развитию искусства, добавили организаторы.
Первой выступила конкурсантка из Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Она удивила зрителей яркой мультипликационной зарисовкой, которая помогла ей воссоздать атмосферу родной страны.
Также конкурсантов поприветствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы МИД, сначала планировалось, что в состязании примут участие артисты из стран БРИКС, однако география быстро расширилась.
Лучшие кадры конкурса «Интервидения» — в галерее NEWS.ru.
Болельщики перед началом Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Сергей Булкин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певица, актриса Валерия Астапова на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Александр Щербак/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Болельщики перед началом Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса Интервидение
Болельщики перед началом Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Валерия Калугина/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Ярослав Дронов (SHAMAN) и Екатерина Мизулина на международном музыкальном конкурсе «Интервидение»
Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певцы Дима Билан и Полина Гагарина во время Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Сергей Булкин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Стэфи Патель и актер, певец Алексей Воробьев во время Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Сергей Булкин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Сулема Иглесиас Саласар (Куба) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Владимир Астапкови/РИА Новости
Ван Си (КНР) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Санайпей Танде (Кения) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Таис Надер (Бразилия) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мустафа Саад (Египет) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фаррух Хасанов (Таджикистан) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ярослав Дронов (SHAMAN) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Саиф Аль-Ал (ОАЭ) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Нетсанет Султан (Эфиопия) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Denise & D-Lain (Мадагаскар) выступают на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Нидия Гонгора (Колумбия) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зейна Имад (Саудовская Аравия) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Минжашар Мурзаев (Киргизия) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Ернар Садирбаев (Казахстан) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Слободан Тркуля (Сербия) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Группа Mzansi Jikelele (ЮАР) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Омар Аседо (Венесуэла) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Настя Кравченко (Белоруссия) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дык Фук (Вьетнам) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Шохрух Ганиев (Узбекистан) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Член жюри Международного музыкального конкурса «Интервидение» от ЮАР, певица Нцики Мазвай во время Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Михаил Синицын/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Раухан Малик (Индия) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ярослав Дронов (SHAMAN) и Шохрух Ганиев на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Дана Аль-Мир (Катар) на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Пелагея выступает после участников на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Татьяна Куртукова выступает после участников на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дык Фук (Вьетнам), победивший на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru