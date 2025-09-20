Певица из США выбыла, SHAMAN без оценки: фото с «Интервидения-2025»

Главное музыкальное событие России — «Интервидение-2025» проходит 20 сентября в Москве на сцене «Live Арена». Главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей. Россию представил певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Масштабный конкурс объединил представителей 23 государств: Китая, Индии, Бразилии, Казахстана, США и других.

SHAMAN вышел на сцену под восьмым номером с песней «Прямо по сердцу», которую для российского конкурсанта написал продюсер и композитор Максим Фадеев. При этом после выступления Дронов попросил жюри «Интервидения» не оценивать его номер, поскольку по соображениям гостеприимства не захотел претендовать на победу, а дать возможности иностранным гостям.

В результате жеребьевки артист должен был выступить под девятым номером. Однако вышел под восьмым, так как исполнительница Vassy из США, имеющая американское и австралийское гражданства, отказалась от участия в конкурсе «из-за беспрецедентного политического давления со стороны Канберры», как объяснили организаторы мероприятия.

Они также подчеркнули, что США остались полноправными участниками конкурса — в жюри страну представляет легендарный вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер. Состязание твердо придерживается принципов открытости, остается вне политики и служит развитию искусства, добавили организаторы.

Первой выступила конкурсантка из Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Она удивила зрителей яркой мультипликационной зарисовкой, которая помогла ей воссоздать атмосферу родной страны.

Также конкурсантов поприветствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы МИД, сначала планировалось, что в состязании примут участие артисты из стран БРИКС, однако география быстро расширилась.

Лучшие кадры конкурса «Интервидения» — в галерее NEWS.ru.