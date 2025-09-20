«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 21:24

Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой

Певице Иглесиас Саласар удалось воссоздать атмосферу Кубы на «Интервидении»

Сулема Иглесиас Саласар Сулема Иглесиас Саласар Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», которое проходит в Москве, первой выступила конкурсантка из Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Она удивила зрителей яркой мультипликационной зарисовкой, которая помогла ей воссоздать атмосферу родной страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Певица выступила на фоне городского пейзажа. На огромном светодиодном экране были изображены кубинские улочки, мужчина в сомбреро, играющий на гитаре, танцовщица с веером и барабаны.

Ранее стало известно, что певица VASSY не будет представлять США на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». По словам организаторов, она приняла такое решение из-за беспрецедентного политического давления со стороны Канберры. Дело в том, что исполнительница имеет австралийское гражданство.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров поприветствовал участников «Интервидения-2025». По его словам, сначала планировалось, что в музыкальном конкурсе примут участие артисты из стран БРИКС, однако география быстро расширилась. Он также отметил, что впервые «Интервидение» прошло в далеком 1965 году.

Интервидение
Куба
соревнования
певцы
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
«Целые улицы и кварталы»: раскрыто, что творят ВСУ в Кировске
Слива с кофе: неожиданное сочетание для зимней заготовки
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.