Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой

На музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», которое проходит в Москве, первой выступила конкурсантка из Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Она удивила зрителей яркой мультипликационной зарисовкой, которая помогла ей воссоздать атмосферу родной страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Певица выступила на фоне городского пейзажа. На огромном светодиодном экране были изображены кубинские улочки, мужчина в сомбреро, играющий на гитаре, танцовщица с веером и барабаны.

Ранее стало известно, что певица VASSY не будет представлять США на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». По словам организаторов, она приняла такое решение из-за беспрецедентного политического давления со стороны Канберры. Дело в том, что исполнительница имеет австралийское гражданство.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров поприветствовал участников «Интервидения-2025». По его словам, сначала планировалось, что в музыкальном конкурсе примут участие артисты из стран БРИКС, однако география быстро расширилась. Он также отметил, что впервые «Интервидение» прошло в далеком 1965 году.