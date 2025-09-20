Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение заморозить сотрудничество с МАГАТЭ после голосования в ООН по санкциям против Тегерана, передает IRIB. Причиной называются действия стран Европы.

Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и проекты по урегулированию этого вопроса, из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено, — заявили в Совбезе.

Пока нет данных, когда это произойдет. Ранее Тегеран заявлял, что в случае возвращения санкций сочтет недействительным соглашение с МАГАТЭ, заключенное в сентябре. В нем стороны выработали рамки взаимодействия после американских и израильских ударов по ядерным объектам Ирана.

В конце августа «Евротройка», состоящая из Франции, Германии и Великобритании, направила в Совет Безопасности ООН уведомление о запуске процедуры восстановления международных санкций против Ирана, снятых в рамках соглашения 2015 года.

Ранее в МИД России заявили, что европейские страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) совершают провокации, которые далеки от дипломатии. Отмечается, что Россия не раз указывала на незаконный характер их действий.