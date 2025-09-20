«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 21:54

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Фото: Liu Xinyu/XinHua/Global Look Press

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение заморозить сотрудничество с МАГАТЭ после голосования в ООН по санкциям против Тегерана, передает IRIB. Причиной называются действия стран Европы.

Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и проекты по урегулированию этого вопроса, из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено, — заявили в Совбезе.

Пока нет данных, когда это произойдет. Ранее Тегеран заявлял, что в случае возвращения санкций сочтет недействительным соглашение с МАГАТЭ, заключенное в сентябре. В нем стороны выработали рамки взаимодействия после американских и израильских ударов по ядерным объектам Ирана.

В конце августа «Евротройка», состоящая из Франции, Германии и Великобритании, направила в Совет Безопасности ООН уведомление о запуске процедуры восстановления международных санкций против Ирана, снятых в рамках соглашения 2015 года.

Ранее в МИД России заявили, что европейские страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) совершают провокации, которые далеки от дипломатии. Отмечается, что Россия не раз указывала на незаконный характер их действий.

МАГАТЭ
Иран
Европа
ядерное оружие
