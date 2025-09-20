«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 15:10

В МИД России указали на провокационную особенность стран СВПД

МИД России: действия стран СВПД не имеют ничего общего с дипломатией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейские страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) совершают провокационные действия, далекие от дипломатии, заявили в МИД РФ. Они ведут к увеличению напряжения вокруг Тегерана, сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Российская сторона неоднократно указывала на провокационный и незаконный характер действий. <…> Эти действия не имеют ничего общего с дипломатией и ведут исключительно к дальнейшей эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы, — констатировали в МИД России.

В ведомстве сообщили, что 19 сентября Южная Корея представила резолюцию о якобы неисполнении Ираном своих обязательств по СВДП. В МИД отметили, сам Сеул воздержался от голосования по данной инициативе, что Москва расценивает как саморазоблачение.

Ранее США, а также «Евротройка», состоящая из Франции, Германии и Великобритании, отказали России в организации встречи участников СВПД. При этом Москва выступала с официальной инициативой провести переговоры, рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

СВПД
МИД России
Южная Корея
Иран
