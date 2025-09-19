«Евротройка» и США отказали России в проведении встречи по СВПД Небензя сообщил об отказе США и Европы провести встречу по СВПД

США, а также «Евротройка», состоящая из Франции, Германии и Великобритании, отказали России в организации встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ Организации. При этом Москва выступала с официальной инициативой провести переговоры, приводит слова дипломата Telegram-канал Поспредства РФ при ООН.

На прошлой неделе в Вене мы официально предложили провести встречу всех изначальных участников СВПД, чтобы, так сказать, в семейном кругу обсудить пути выхода из нынешнего кризиса. Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты ответили на наше предложение отказом, — сообщил Небензя.

Ранее постпред России при ООН заявил, что новая глава Генассамблеи Организации Анналена Бербок успела прославиться «неуклюжими и оскорбительными» заявлениями на посту министра иностранных дел Германии. По его словам, особенно запомнилась фраза о том, что президенту России Владимиру Путину нужно «развернуться на 360 градусов» в отношении Украины.