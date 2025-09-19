В ООН обратили внимание на неуклюжие оскорбления от Бербок

Новая глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок успела прославиться «неуклюжими и оскорбительными» заявлениями на посту министра иностранных дел Германии, поделился постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24». Особенно ему запомнилась фраза о том, что президенту России Владимиру Путину нужно «развернуться на 360 градусов» в отношении Украины.

Бербок уже прославилась, оставила след в истории своими неуклюжими заявлениями в качестве главы МИД ФРГ, воинственными, циничными, подчас оскорбительными. В частности, фраза про «разворот на 360 градусов». <…> У меня нет личного отношения к ней, потому что мы незнакомы лично. Так или иначе, мне придется это сделать. Хочу я этого или нет — это уже другой вопрос, — отметил Небензя.

Дипломат вдобавок рассказал о случае, про который ему рассказал один из представителей Евросоюза. По его словам, однажды у Бербок спросили о ее приоритетах на новой должности в ООН. Бывший министр сразу ответила, что главное — это, чтобы «представители стран-участниц не произносили речи с трибуны Генассамблеи больше трех минут».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лавров может выступить на сессии Генассамблеи ООН 27 сентября. О точной дате сообщат позднее. Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН начнется 23 сентября. График Лаврова на мероприятии будет очень насыщенным.