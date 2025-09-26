Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 сентября 2025 в 01:49

В Совбезе ООН проголосуют за отсрочку СВПД по резолюции России и КНР

ООН ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного вопросу иранской ядерной программы, состоится голосование по проекту резолюции, внесенному Россией и Китаем, сообщило ТАСС постпредство Республики Корея при ООН. Документ предусматривает предоставление шестимесячной технической отсрочки в реализации СВПД и продление действия резолюции СБ ООН 2231.

Совет Безопасности проведет завтра после полудня, 26 сентября, заседание по повестке «нераспространение», на котором будет проведено голосование по проекту предложенной Россией и Китаем резолюции относительно продления резолюции СБ ООН 2231, — заявили в южнокорейском постпредстве.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал проблеском надежды для международного сообщества соглашения между Азербайджаном и Арменией, достигнутые при посредничестве США. Он подчеркнул, что от Гаити до Йемена, Мьянмы и региона Сахель мир должен основываться на нормах международного права.

ООН
Китай
Россия
СВПД
