В Совбезе ООН проголосуют за отсрочку СВПД по резолюции России и КНР

В ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного вопросу иранской ядерной программы, состоится голосование по проекту резолюции, внесенному Россией и Китаем, сообщило ТАСС постпредство Республики Корея при ООН. Документ предусматривает предоставление шестимесячной технической отсрочки в реализации СВПД и продление действия резолюции СБ ООН 2231.

Совет Безопасности проведет завтра после полудня, 26 сентября, заседание по повестке «нераспространение», на котором будет проведено голосование по проекту предложенной Россией и Китаем резолюции относительно продления резолюции СБ ООН 2231, — заявили в южнокорейском постпредстве.

