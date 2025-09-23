В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении Гутерриш назвал соглашение между Азербайджаном и Арменией проблеском надежды

Мирные договоренности между Азербайджаном и Арменией, достигнутые при посредничестве США, представляют собой проблеск надежды для международного сообщества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках проходящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Он подчеркнул, что от Гаити до Йемена, Мьянмы и региона Сахель мир должен основываться на нормах международного права. Трансляция его выступления велась на сайте ООН.

Прошедший год принес проблески надежды: например, прекращение огня между Камбоджей и Таиландом и соглашение между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Но слишком многие кризисы остаются бесконтрольными, — сказал Гутерриш.

Генсек призвал положить конец многочисленным вооруженным конфликтам по всему миру, особо выделив ситуацию в секторе Газа. Он указал на необходимость прекращения экспансии поселенцев, насилия и рисков аннексии на палестинских территориях.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на съезде партии «Гражданский договор» заявил, что его страна вступила на новый этап своего исторического развития после подписания мирного соглашения с Баку в Вашингтоне. По словам главы армянского правительства, за последний год и семь месяцев на границе двух государств не погиб ни один военнослужащий.