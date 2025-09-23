Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:52

В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении

Гутерриш назвал соглашение между Азербайджаном и Арменией проблеском надежды

Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P/Global Look Press

Мирные договоренности между Азербайджаном и Арменией, достигнутые при посредничестве США, представляют собой проблеск надежды для международного сообщества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках проходящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Он подчеркнул, что от Гаити до Йемена, Мьянмы и региона Сахель мир должен основываться на нормах международного права. Трансляция его выступления велась на сайте ООН.

Прошедший год принес проблески надежды: например, прекращение огня между Камбоджей и Таиландом и соглашение между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Но слишком многие кризисы остаются бесконтрольными, — сказал Гутерриш.

Генсек призвал положить конец многочисленным вооруженным конфликтам по всему миру, особо выделив ситуацию в секторе Газа. Он указал на необходимость прекращения экспансии поселенцев, насилия и рисков аннексии на палестинских территориях.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на съезде партии «Гражданский договор» заявил, что его страна вступила на новый этап своего исторического развития после подписания мирного соглашения с Баку в Вашингтоне. По словам главы армянского правительства, за последний год и семь месяцев на границе двух государств не погиб ни один военнослужащий.

ООН
Армения
Азербайджан
Антониу Гутерриш
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клаву Коку сняли на видео во время ужина с «другом»
Трамп побил рекорд по выступлению на ГА ООН
Турбопрослушку нашли рядом со штаб-квартирой ООН перед выступлением Трампа
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске двое детей погибли при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.