20 сентября 2025 в 21:16

Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России

Слуцкий связал провокации Прибалтики со страхом потерять поддержку США

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Провокации стран Прибалтики связаны со страхом потерять военную поддержку США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Так политик прокомментировал недавние обвинения Эстонии в адрес России о якобы нарушении воздушного пространства.

Оказалось, что [президент США Дональд] Трамп уведомил европейских партнеров о планах сократить военную помощь США Литве, Латвии и Эстонии. Отсюда и истерики, и манипуляции в нагнетании «российской угрозы», — написал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. По его словам, это сделано в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ утром 19 сентября.

Тем временем представители Пентагона уже уведомили европейских союзников США о планах сокращения военной помощи Латвии, Литве и Эстонии. Заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер подчеркнул, что европейским союзникам следует меньше зависеть от Вашингтона в сфере обороны.

Леонид Слуцкий
Россия
Прибалтика
США
провокации
