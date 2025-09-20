Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России

Провокации стран Прибалтики связаны со страхом потерять военную поддержку США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Так политик прокомментировал недавние обвинения Эстонии в адрес России о якобы нарушении воздушного пространства.

Оказалось, что [президент США Дональд] Трамп уведомил европейских партнеров о планах сократить военную помощь США Литве, Латвии и Эстонии. Отсюда и истерики, и манипуляции в нагнетании «российской угрозы», — написал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. По его словам, это сделано в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ утром 19 сентября.

Тем временем представители Пентагона уже уведомили европейских союзников США о планах сокращения военной помощи Латвии, Литве и Эстонии. Заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер подчеркнул, что европейским союзникам следует меньше зависеть от Вашингтона в сфере обороны.