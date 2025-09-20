В США заявили о сокращении военной помощи странам Балтии Reuters: Пентагон уведомил о планах сократить помощь Латвии, Литве и Эстонии

Представители Пентагона уведомили европейских союзников США о планах сокращения военной помощи Латвии, Литве и Эстонии, сообщает Reuters. Заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер озвучил эту позицию в конце августа, подчеркнув, что европейским союзникам следует меньше зависеть от Вашингтона в сфере обороны.

Бейкер отметил, что в администрации Трампа подчеркивают необходимость сосредоточиться на приоритетных задачах, включая обеспечение национальной безопасности США. В публикации также привели комментарий представителя Белого дома, который пояснил, что европейские союзники, являющиеся «одними из самых богатых стран мира», должны самостоятельно финансировать свои программы безопасности.

Ранее стало известно, что дипломаты из ряда европейских стран недовольны непредсказуемостью политики президента США в отношении России. Политики считают, что очередное ужесточение позиции Трампа в отношении Кремля выглядит неубедительно. В частности, они привели в пример угрозы санкциями РФ и встречу с российским лидером на Аляске.