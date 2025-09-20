В Европе устали от непостоянства Трампа в отношении России Reuters: Европа устала из-за непредсказуемой политики Трампа в отношении России

Дипломаты из ряда европейских стран выразили недовольство непредсказуемостью политики президента США Дональда Трампа в отношении России, передает Reuters. Они признались, что ощущают из-за этого измотанность.

Политики из Европы считают, что очередное ужесточение позиции Трампа в отношении Кремля выглядит неубедительно. По их словам, летом Трамп угрожал санкциями России, но после встречи с президентом Владимиром Путиным на Аляске его позиция изменилась. В частности, он отказался поддерживать идею о прекращении огня.

Ранее Трамп выразил понимание, что жители Украины не поддерживают продолжение конфликта с Россией, после опроса, показавшего, что меньше четверти украинцев готовы к продолжению противостояния. Он заявил: «Я их не виню». Также Трамп отметил, что США получают выгоду от конфликта, так как Киев закупает у них вооружение.

До этого сообщалось, что Трамп стремится создать видимость отдаления от НАТО, регулярно выдвигая новые условия для антироссийских санкций. Но эти действия остаются лишь на уровне слов, не приводя к конкретным мерам. Иногда Трамп делает обнадеживающие заявления, усложняя ситуацию для членов Альянса.