Трамп высказался о нежелании украинцев продолжать конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может винить жителей Украины за то, что большинство из них не поддерживает продолжение конфликта с Россией. Так он прокомментировал опрос Gallup, который показал, что только менее четверти украинцев настроены на продолжение противостояния, передает РИА Новости.
Я их не виню, — отметил лидер.
Также Трамп признал, что Вашингтон «зарабатывает деньги» на украинском конфликте. Он уточнил, что Киев приобретает вооружение у США.
До этого замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. В Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске, резюмировал он.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляла, что США нужно перестать финансировать зарубежные конфликты, в частности на Украине. Она считает, что такие действия Вашингтона являются предательством по отношению к американцам. Политик также выступила против военной поддержки США Израиля.