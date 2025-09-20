«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 07:42

Трамп высказался о нежелании украинцев продолжать конфликт

Трамп заявил, что не может винить не желающих продолжать конфликт украинцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может винить жителей Украины за то, что большинство из них не поддерживает продолжение конфликта с Россией. Так он прокомментировал опрос Gallup, который показал, что только менее четверти украинцев настроены на продолжение противостояния, передает РИА Новости.

Я их не виню, — отметил лидер.

Также Трамп признал, что Вашингтон «зарабатывает деньги» на украинском конфликте. Он уточнил, что Киев приобретает вооружение у США.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. В Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске, резюмировал он.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляла, что США нужно перестать финансировать зарубежные конфликты, в частности на Украине. Она считает, что такие действия Вашингтона являются предательством по отношению к американцам. Политик также выступила против военной поддержки США Израиля.

