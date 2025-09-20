Стало известно, зачем Трамп выдвигает новые условия для санкций против РФ Le Figaro: Трамп использует санкции против РФ как способ отдалиться от НАТО

Президент США Дональд Трамп пытается дистанцироваться от НАТО, выдвигая все новые условия для введения антироссийских санкций, однако это лишь иллюзия, пишет французская газета Le Figaro. Журналисты отметили, что политик регулярно это делает, но только на словах: до конкретных мер дело не доходит.

Выдвигая союзникам по НАТО новые условия по санкциям против РФ, что Трамп делает регулярно, но никогда не реализует, он создает впечатление, что пытается дистанцироваться от альянса, — сказано в материале.

Авторы материала подчеркнули, что Трамп порой делает обнадеживающие заявления. Они еще больше запутывают членов Североатлантического альянса.

Ранее Дональд Трамп заявил об отказе от введения новых санкций против России, пока страны Европы продолжают закупать российскую нефть. На пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер пояснил, что не будет действовать в одиночку.

До этого Трамп также выразил готовность ввести жесткие санкции против России, но лишь в том случае, если все страны НАТО согласятся на его инициативу и прекратят покупать российскую нефть. Американский президент также предложил ввести пошлины на китайские товары в размере 50–100% для Альянса. Он считает, что это может помочь в урегулировании украинского конфликта.