«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 06:02

Стало известно, зачем Трамп выдвигает новые условия для санкций против РФ

Le Figaro: Трамп использует санкции против РФ как способ отдалиться от НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pete Marovich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пытается дистанцироваться от НАТО, выдвигая все новые условия для введения антироссийских санкций, однако это лишь иллюзия, пишет французская газета Le Figaro. Журналисты отметили, что политик регулярно это делает, но только на словах: до конкретных мер дело не доходит.

Выдвигая союзникам по НАТО новые условия по санкциям против РФ, что Трамп делает регулярно, но никогда не реализует, он создает впечатление, что пытается дистанцироваться от альянса, — сказано в материале.

Авторы материала подчеркнули, что Трамп порой делает обнадеживающие заявления. Они еще больше запутывают членов Североатлантического альянса.

Ранее Дональд Трамп заявил об отказе от введения новых санкций против России, пока страны Европы продолжают закупать российскую нефть. На пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер пояснил, что не будет действовать в одиночку.

До этого Трамп также выразил готовность ввести жесткие санкции против России, но лишь в том случае, если все страны НАТО согласятся на его инициативу и прекратят покупать российскую нефть. Американский президент также предложил ввести пошлины на китайские товары в размере 50–100% для Альянса. Он считает, что это может помочь в урегулировании украинского конфликта.

Дональд Трамп
НАТО
санкции
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры эвакуации россиян из отеля в Анталье
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
ВС России за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ
Трамп высказался о нежелании украинцев продолжать конфликт
Командование ВСУ бросило на несколько дней группу военных без связи и еды
В Росавиации рассказали, запретят ли перевозку пауэрбанков в самолетах
Названа одна из малоочевидных схем мошенничества
Российский фигурист чисто откатал программу в отборе к ОИ-2026
В части Амурской области ввели режим ЧС после инцидента на путях
ВСУ перебросили HIMARS к границе ДНР
На Камчатке произошел еще один ощущаемый подземный толчок
«Казнь» Макрона, война с Тимати, долги и ФНС: как живет Хабиб Нурмагомедов
В США дали Зеленскому совет, как избежать потерь в рядах ВСУ
Снег, морозы до минус 15: погода в России 22–28 сентября, где будет плюс 32
США планируют переводить Украине средства из замороженных активов РФ
Утро в Волгоградской области началось с массированной атаки ВСУ
Врач рассказал, когда мужчине следует заводить первого ребенка
Готовим осенние сырники по необычному рецепту: с яблоками и тыквой!
Водителя затонувшего в Забайкалье вездехода арестовали
Российские десантники лишили украинскую бригаду еды и воды
Дальше
Самое популярное
«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой
Шоу-бизнес

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.