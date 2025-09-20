Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» не будет участвовать во второй тренировке подряд из-за травмы в области нижней части тела, сообщил журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X. По его словам, спортсмен переведен на скамейку запасных.

Овечкин в списке запасных из-за травмы нижней части тела, — уточнил журналист.

Отмечается, что хоккеист досрочно покинул лед в ходе первой тренировки 18 сентября. У спортсмена диагностировали травму колена. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, что она не представляет серьезной опасности для здоровья спортсмена.

Клуб также подчеркивал, что принимает все меры для восстановления ключевого нападающего. Овечкин остается центральной фигурой в планах команды, несмотря на возраст и завершающийся контракт. При этом сам спортсмен не знает, когда сможет снова вернуться к игре.

До этого Овечкин, ставший рекордсменом НХЛ по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах, заявил, что ощутил облегчение после установления рекорда. Об этом российский хоккеист рассказал в ходе выступления на гриль-вечеринке.