19 сентября 2025 в 12:01

Овечкин ответил, когда вернется на лед после травмы

Хоккеист Овечкин заявил, что не знает о сроках возвращения на лед после травмы

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не знает, когда сможет вернуться на лед после травмы, которую он получил на тренировке 18 сентября. По его словам, которые приводит RMNB, он сможет ответить на это в ближайшее время.

Скоро ли вернусь на лед? Не знаю, посмотрим завтра, — ответил Овечкин в день получения травмы.

Ранее корреспондент NHL Network сообщал, что Овечкин получил «повреждение нижней части тела» во время тренировки. Хоккеист был вынужден покинуть лед во время предсезонного сбора команды. Клуб подчеркивал, что принимает все меры для восстановления ключевого нападающего. Овечкин остается центральной фигурой в планах команды, несмотря на возраст и завершающийся контракт.

До этого Овечкин, ставший рекордсменом НХЛ по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах, заявил, что ощутил облегчение после установления рекорда. Об этом российский хоккеист рассказал в ходе выступления на гриль-вечеринке. 6 апреля хоккеист забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 897 заброшенных шайб.

Россия
спорт
хоккей
Александр Овечкин
травмы
