Овечкин вынужденно покинул тренировку из-за травмы

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил повреждение нижней части тела во время тренировки, передает корреспондент NHL Network Тарик Эль-Башир в соцсети X. Хоккеист был вынужден покинуть лед во время предсезонного сбора команды.

Медицинский штаб клуба проводит необходимое обследование для определения тяжести травмы, — уточнили в пресс-службе «Вашингтона».

Клуб подчеркивает, что принимает все меры для восстановления ключевого нападающего. Овечкин остается центральной фигурой в планах команды, несмотря на возраст и завершающийся контракт.

Ранее Овечкин, ставший рекордсменом НХЛ по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах, заявил, что ощутил облегчение после установления рекорда. Об этом российский хоккеист рассказал в ходе выступления на гриль-вечеринке.

Кроме того, свитер русского хоккеиста выставили в Зале хоккейной славы в Торонто. Именно в нем россиянин побил рекорд по количеству забитых шайб в НХЛ.