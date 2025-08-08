Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 12:45

Туристов на Камчатке эвакуировали с вулкана после смерти пилота

Туристов эвакуировали с вулкана Крашенинникова после кончины пилота

Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Туристы эвакуированы с вулкана Крашенинникова после того, как пилот вертолета Robinson, который привез их на место, скончался после посадки, сообщили ТАСС в правительстве края. Известно, что среди пассажиров пострадавших нет.

На место трагедии вылетело другое воздушное судно, экипаж забрал туристов, с ними все в порядке, — сделали заявление в краевом правительстве.

После приземления пилот успел предупредить диспетчера о резком ухудшении самочувствия, но вскоре скончался. Трагедия произошла 8 августа.

Камчатский вулкан Крашенинникова активизировался в начале августа после почти 600 лет молчания. Извержению присвоили оранжевый код авиационной опасности, так как выбросы пепла могут представлять угрозу для воздушных судов, летящих на небольшой высоте.

На Камчатке пилот вертолета Robinson скончался от сердечного приступа во время перелета. Почувствовав резкое ухудшение состояния, он посадил воздушное судно на вулкан Крашенинникова и передал сообщение о своем недомогании. К месту происшествия готовился вылет санитарной авиации, но состояние мужчины резко ухудшилось.

пилоты
Камчатка
вертолеты
вулканы
