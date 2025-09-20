«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 22:45

Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»

Лавров на фоне отказа Vassy от участия заявил, что «Интервидение» вне политики

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Организаторы конкурса «Интервидение» не гонятся за политическим эффектом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал неучастие австралийской певицы и продюсера Vassy, которая должна была представлять США.

Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга, — сказал он.

До этого стало известно, что VASSY не будет выступать и представлять США на «Интервидении-2025», организаторы уточнили, что исполнительница с американским и австралийским гражданством отказалась от участия из-за политического давления.

Тем временем певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) попросил жюри музыкального конкурса «Интервидение» не оценивать его выступление. По его словам, он не хочет претендовать на победу по соображениям гостеприимства, чтобы дать шанс попробовать свои силы иностранным гостям. Россия «уже победила» — тем, что все присутствующие страны находятся на «Интервидении», подчеркнул он.

