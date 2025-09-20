«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 21:24

Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет

Президент Польши Навроцкий не пригласил главу МИД Сикорского в свой самолет

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий нарушил дипломатическую традицию, не пригласив министра иностранных дел Радослава Сикорского на борт своего самолета, направляющегося на сессию Генеральной ассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский в соцсети Х. По его словам, ранее такие совместные перелеты были элегантной традицией.

Информирую, что до сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Республики Польша приглашал главу дипломатии на борт самолета, летящего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, — написал он.

В ответ на это представитель канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Сикорский не обращался с официальной просьбой присоединиться к перелету. Инцидент произошел на фоне подготовки к 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где традиционно присутствуют высшие должностные лица государств.

Ранее Навроцкий высказался о необходимости доступа страны к совместному использованию ядерного оружия союзников НАТО. Он также отметил заинтересованность Варшавы в развитии собственного ядерного потенциала, как гражданского, так и военного, через стратегическое сотрудничество с Францией.

Польша
Кароль Навроцкий
Радослав Сикорский
самолеты
традиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
«Целые улицы и кварталы»: раскрыто, что творят ВСУ в Кировске
Слива с кофе: неожиданное сочетание для зимней заготовки
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.