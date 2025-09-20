Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет Президент Польши Навроцкий не пригласил главу МИД Сикорского в свой самолет

Президент Польши Кароль Навроцкий нарушил дипломатическую традицию, не пригласив министра иностранных дел Радослава Сикорского на борт своего самолета, направляющегося на сессию Генеральной ассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский в соцсети Х. По его словам, ранее такие совместные перелеты были элегантной традицией.

Информирую, что до сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Республики Польша приглашал главу дипломатии на борт самолета, летящего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, — написал он.

В ответ на это представитель канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Сикорский не обращался с официальной просьбой присоединиться к перелету. Инцидент произошел на фоне подготовки к 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где традиционно присутствуют высшие должностные лица государств.

Ранее Навроцкий высказался о необходимости доступа страны к совместному использованию ядерного оружия союзников НАТО. Он также отметил заинтересованность Варшавы в развитии собственного ядерного потенциала, как гражданского, так и военного, через стратегическое сотрудничество с Францией.