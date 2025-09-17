В Польше заявили о желании получить ядерный потенциал НАТО

Польша должна получить доступ к совместному использованию ядерного оружия союзников, заявил в интервью французскому телеканалу LCI президент страны Кароль Навроцкий. Поэтому Варшаве необходимо подключиться к программе ядерного сдерживания НАТО.

Глава государства подчеркнул, что Польша заинтересована в развитии собственного ядерного потенциала, включая как гражданский, так и военный сегменты. По его словам, именно этому может способствовать стратегическое партнерство с Францией. Однако на вопрос о перспективах создания полностью национального арсенала Навроцкий ответил более сдержанно, отметив, что обсуждать это пока преждевременно.

У нее должны быть ее собственные ядерные возможности — энергетические, гражданские и военные. Партнерство между Францией и Польшей касается как раз этого, — уточнил польский президент.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ВСУ будут обучать военных страны борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше. По его словам, тренировки будут проводиться на территории Польши как «более безопасной» альтернативе Украине.