Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы

Светлана Кириллова, вдова погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, стала депутатом Костромской областной думы, передает РИА Новости со ссылкой на постановление избиркома региона. Уточняется, что ее кандидатура была выдвинута партией «Единая Россия».

В мае Светлана Кириллова успешно прошла праймериз, которые позволили ей баллотироваться в Костромскую облдуму. В настоящее время она продолжает службу в Министерстве обороны РФ.

До этого стало известно, что куратора обвиняемых в убийстве Кириллова объявили в международный розыск. В момент совершения преступления он находился в Дубае. Знакомство Точиева с куратором произошло в 2022 году в колонии, где они отбывали срок. После освобождения мужчины продолжали общаться.