«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 22:43

Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы

Вдова начальника войск РХБЗ Кириллова прошла в парламент Костромской области

Светлана Кириллова Светлана Кириллова Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Светлана Кириллова, вдова погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, стала депутатом Костромской областной думы, передает РИА Новости со ссылкой на постановление избиркома региона. Уточняется, что ее кандидатура была выдвинута партией «Единая Россия».

В мае Светлана Кириллова успешно прошла праймериз, которые позволили ей баллотироваться в Костромскую облдуму. В настоящее время она продолжает службу в Министерстве обороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в планах участвовать в выборах. Глава государства пожелал ему удачи. Дрозденко намерен выдвинуть свою кандидатуру осенью этого года.

До этого стало известно, что куратора обвиняемых в убийстве Кириллова объявили в международный розыск. В момент совершения преступления он находился в Дубае. Знакомство Точиева с куратором произошло в 2022 году в колонии, где они отбывали срок. После освобождения мужчины продолжали общаться.

Костромская область
Дума
Игорь Кириллов
Единая Россия
