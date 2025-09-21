Стало известно, где пройдет следующее «Интервидение»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, этом сообщил ведущий нынешнего конкурса от России, певец Алексей Воробьев. Он отметил, что страна официально подтвердила готовность принять гостей, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы рады сообщить, что Королевство Саудовская Аравия официально заявило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году, — сказал он.

Ранее участница международного музыкального конкурса «Интервидение» Настя Кравченко от Белоруссии представила свою песню «Мотылек». Композиция прозвучала на русском языке, многие зрители подпевали. Текст, как оказалось, написала сама Кравченко в сложный момент жизни: тогда обстоятельства и внутренние страхи чуть не заставили ее отказаться от мечты стать певицей. Как сказала сама Кравченко, тогда она осознала, что единственный путь — это не сдаваться.

Тем временем участник международного музыкального конкурса «Интервидение» от Китая, певец Ван Си заявил, что хотел бы посотрудничать и спеть вместе с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (SHAMAN). Певец пояснил, что Дронов является профессионалом своего дела.