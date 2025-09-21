«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 00:02

Стало известно, где пройдет следующее «Интервидение»

«Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии

Группа Mzansi Jikelele (ЮАР) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» Группа Mzansi Jikelele (ЮАР) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, этом сообщил ведущий нынешнего конкурса от России, певец Алексей Воробьев. Он отметил, что страна официально подтвердила готовность принять гостей, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы рады сообщить, что Королевство Саудовская Аравия официально заявило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году, — сказал он.

Ранее участница международного музыкального конкурса «Интервидение» Настя Кравченко от Белоруссии представила свою песню «Мотылек». Композиция прозвучала на русском языке, многие зрители подпевали. Текст, как оказалось, написала сама Кравченко в сложный момент жизни: тогда обстоятельства и внутренние страхи чуть не заставили ее отказаться от мечты стать певицей. Как сказала сама Кравченко, тогда она осознала, что единственный путь — это не сдаваться.

Тем временем участник международного музыкального конкурса «Интервидение» от Китая, певец Ван Си заявил, что хотел бы посотрудничать и спеть вместе с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (SHAMAN). Певец пояснил, что Дронов является профессионалом своего дела.

Интервидение
конкурсы
Саудовская Аравия
шоу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получал оргазм от убийств: бродяга с тростью душил женщин по всей стране
В Дербенте из-за возгорания в девятиэтажке эвакуировали 200 человек
Памятник советской эпохе может появиться в Череповце
Участник «Интервидения» от ОАЭ спел «Калинку»
Посол Мирошник ответил стихами на призыв Ющенко «идти на Москву»
Назван победитель «Интервидения-2025»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 сентября 2025 года
Стивен Кинг: 78 лет, пугающих мир
Стало известно, где пройдет следующее «Интервидение»
Топ-10 мифов об интимной близости: сексолог о том, что вы боялись спросить
Участник «Интервидения» из КНР раскрыл, с кем из артистов из РФ хочет спеть
Медведева призвала МОК и ISU включить здравый смысл
Участница «Интервидения» от Белоруссии представила песню о своих страхах
Певица из США выбыла, SHAMAN без оценки: фото с «Интервидения-2025»
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.