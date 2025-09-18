«Никакой он не герой»: почему спасший 167 человек пилот пошел под суд

В Новосибирской области начался процесс по уголовному делу командира пассажирского лайнера компании «Уральские авиалинии» Сергея Белова. В сентябре 2023 года он совершил вынужденную посадку Airbus A320 на пшеничном поле. Никто из находившихся на борту не пострадал. Представители авиасообщества резко раскритиковали летчика. Кто он на самом деле — герой или пилот, едва не убивший 167 человек, — в материале NEWS.ru.

Что случилось с самолетом Airbus A320, летевшим из Сочи в Омск

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года во время полета Airbus A320 из Сочи в Омск. Когда лайнер готовился к приземлению, сработала сигнализация из-за низкого уровня жидкости в гидросистеме, при этом давление оставалось в норме. Белов решил прекратить заход на посадку и набрать высоту по согласованию с авиадиспетчерами.

«Нужно было разобраться с возникшей в самолете неисправностью — сигнал о ней на бортовом компьютере то появлялся, то исчезал. При этом сам по себе отказ гидравлической системы несет большие риски: он нарушает работу систем самолета — реверс двигателя, работу механизации крыла, передней стойки шасси и тормозов», — объяснил позднее Белов.

По его словам, условия для посадки в аэропорту Омска были неблагоприятными: короткая взлетно-посадочная полоса и сильный боковой ветер с порывами.

«У моего самолета была плохая управляемость, не было уверенности в нормальной работе тормозов, шасси и механизации крыла. Одним словом, могло произойти все что угодно. Самолет запросто мог перевернуться или выкатиться за пределы ВПП с последующим разрушением — последствия такого сценария, думаю, объяснять не нужно», — пояснил пилот.

В итоге Белов решил перенаправить самолет в Новосибирск. Пилот объяснил, что в аэропорту города есть две независимые взлетно-посадочные полосы с лучшими характеристиками для безопасной посадки.

Однако топлива до Новосибирска не хватило, и Белов решил посадить самолет в поле.

«Сыграла свою роль случайность — сильное ухудшение погодных условий по сравнению с прогнозом. Любой прогноз может не сбыться, что и произошло в нашем случае. По указанию авиадиспетчера из-за ухудшения погоды мы выбрали низкий эшелон движения, где нас встретил сильный встречный ветер, который не совпал с прогнозом», — рассказал пилот.

По словам Белова, в условиях огромной рабочей нагрузки и стресса экипажу предстояло найти подходящую площадку на местности, где преобладали леса и болота. Окончательным выбором стало ровное поле. Белов перевел управление в ручной режим, а второй пилот оказывал ему помощь. Он отметил, что такая посадка для линейного экипажа, не отрабатывающего подобные действия на тренажерах, является почти невыполнимой задачей.

В итоге Белову удалось посадить лайнер в пшеничном поле. Никто из 167 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на поле в Убинском районе Новосибирской области Фото: РИА Новости

Почему пилот Белов стал фигурантом уголовного дела

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов высоко оценил действия экипажа и назвал решение Белова увести самолет в Новосибирск обоснованным. По его мнению, приземлиться в поле — это большое мастерство и самообладание.

«Люди не растерялись, приняли грамотное решение и выполнили сложную посадку. Выполнили ее хорошо. А дальше комиссия разделит это на кусочки, сегменты», — сказал Скуратов.

Однако позднее следствие пришло к выводу, что причиной аварийной посадки лайнера под Новосибирском стали ошибочные действия пилота. Как заявил руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Александров, Airbus A320-214 из-за неосторожных действий командира воздушного судна, а также допущенных им нарушений правил движения и эксплуатации воздушного транспорта совершил аварийную посадку в поле. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Белов указывал на нестыковки в расследовании. «Взять хотя бы факт назначения следователем экспертизы в частной организации из Нижнего Новгорода. Поразительно, но производство экспертизы действий экипажа было поручено лицу, которое не только не проходило подготовку для полетов на самолетах Airbus А320, но даже не имеет свидетельства пилота, с которым можно было бы работать на самом маленьком реактивном самолете. То есть наши действия оценивал пилот кукурузника», — отметил он.

Сергей Белов Фото: «Уральские авиалиние»/ТАСС

За что пилота Белова раскритиковали коллеги

Посадка исправного самолета в поле была абсолютной дурью, заявил в разговоре с NEWS.ru заслуженный пилот РФ, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

«Никакой критической ситуации не было, произошел отказ одной из трех гидросистем. Однако это не создает проблем при приземлении. Надо было сажать самолет в Омске», — пояснил Сытник.

По его мнению, пилоты Airbus А320 оказались случайными в авиации людьми. По словам Сытника, Белов никакой не герой.

«Мои товарищи называют таких пилотов кнопочниками — они летают исключительно на автопилоте. Нажал кнопку — самолет взлетел, нажал другую — он садится. Но когда возникает нештатная ситуация, они не могут посадить машину „на руках“», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Сытник подчеркнул, что в тот день членов экипажа и пассажиров спас Господь.

«Они должны были разбиться, им просто повезло», — заключил он.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на поле в Убинском районе Новосибирской области Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Что грозит пилоту Белову, приземлившемуся в пшеничном поле

В данном случае важно не общественное мнение, а выводы экспертизы. Ее результаты показали, что необходимости в столь радикальных действиях пилота не было, заявил NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. По его мнению, возможно, Белов запаниковал и принял экстремальное решение.

«По таким делам срок давности — два года, сейчас он истек. Очевидно, что об этом в суде заявит защита командира воздушного судна. Однако Белову могут быть предъявлены серьезные гражданские иски со стороны авиакомпании и пассажиров. Во время приземления никто не пострадал, но не исключено, что в дальнейшем у кого-то возник посттравматический синдром или тревожное расстройство», — пояснил Сарбаев.

