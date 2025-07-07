МС-21, «Байкал». Новые отечественные самолеты: на чем будут летать россияне

МС-21, «Байкал». Новые отечественные самолеты: на чем будут летать россияне

В ближайшее время россияне смогут летать на отечественных самолетах: власти анонсировали появление сразу двух новых, полностью импортозамещенных авиалайнеров. О каких моделях идет речь, насколько они комфортны и безопасны, чем лучше западных конкурентов — в материале NEWS.ru.

Чем МС-21 отличается от конкурентов

Полностью импортозамещенный самолет МС-21 со всеми российскими системами должен подняться в небо уже в августе 2025 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

МС-21 — это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его производством занимается Иркутский авиационный завод. Новое судно способно вмещать до 211 пассажиров, максимальная дальность полета — 5100 километров.

Лайнер отвечает последним требованиям времени, сообщили NEWS.ru в Объединенной авиастроительной корпорации «Яковлев». По данным компании, доля композитов в конструкции МС-21 превышает 30 процентов, самолет оснащен новым поколением двигателей ПД-14 с пониженным расходом топлива и цифровой системой управления.

«МС-21 славится максимальной в своем классе шириной салона и прохода между креслами. Изделия из композитных материалов можно сравнить со сталью, но при этом их масса примерно в три раза меньше», — отметили в компании «Яковлев».

Конструкция самолета оптимальна для широкого спектра перевозчиков и типов авиакомпаний, от низкобюджетных и чартерных до авиакомпаний премиум-класса, пояснил NEWS.ru экономический аналитик Артем Ермолаев.

МС-21 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Это действительно современный самолет. Например, для МС-21 сконструировали специальные кресла, удобные для людей разной комплекции, а также для инвалидов. В лайнере установлены большие иллюминаторы, которые увеличили естественную освещенность салона. Кроме того, улучшен микроклимат: смонтирована система увлажнения воздуха, новейшие биологические фильтры, предусмотрены три зоны регулирования температуры», — сообщил Ермолаев.

МС-21 ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок в России, поделилась мнением в разговоре с NEWS.ru заместитель руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова.

«Ключевые конкуренты российского лайнера на сегодняшний день — Boeing 737 и Airbus A320», — отметила она.

Кто готов эксплуатировать МС-21

Корпорация «Иркут» заявляла о намерении в 2026–2027 годах ввести в эксплуатацию ангарный комплекс для технического обслуживания российских самолетов SSJ 100 и МС-21. Его планируют разместить в Шереметьево. Предполагалось, что эксплуатировать новые лайнеры будет «Аэрофлот». В число желающих приобрести самолеты вошли также дальневосточная «Аврора» и белорусская «Белавиа».

Известно и о других возможных пользователях МС-21. Ранее предварительные и твердые контракты заключали российские «Ангара» (как и «ИрАэро», она базируется в Иркутске), «Аэрофлот», АЛРОСА, «Якутия», Nordwind и Red Wings, а также Air Tanzania, Cairo Aviation из Египта, Peruvian Airlines из Перу.

«Байкал» вместо кукурузника

Еще одна новинка — отечественный легкий многоцелевой самолет «Байкал». Первые пять образцов планируется передать авиакомпании «Аврора» в конце следующего года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Самолет «Байкал» Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Девятиместный «Байкал» создается для региональных воздушных линий и призван заменить кукурузник Ан-2. Самолет разработала компания «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.

Взлетно-посадочные характеристики «Байкала», как утверждают создатели воздушного судна, оказались на 30–40% лучше, чем рассчитывали. Например, считалось, что машине требуется 150 метров разбега для взлета, однако в ходе теста «Байкал» оторвался от земли после разбега длиной 87 метров.

Где будет применяться «Байкал»

С учетом логистических и таможенных расходов, российский самолет окажется более выгодным приобретением для авиакомпаний, чем зарубежные аналоги, считает гендиректор производителя самолета, Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), Леонид Лузгин. По его словам, завод уже изготовил три опытных образца «Байкала» и планирует получить сертификат до конца 2026 года. Он добавил, что уже есть твердый контракт на поставку 10 самолетов с авиакомпанией «Аврора» и предварительные договоренности с «КрасАвиа» и «Аэросервисом».

«Считается, что новый самолет такой же универсальный, как и предшественник. При желании с его помощью можно и поля опылять, и людей перевозить. Фактически ключевая задача „Байкала“ — обеспечивать связь территорий страны», — считает Артем Ермолаев.

Заслуженный пилот России Вадим Базыкин рассказал NEWS.ru, что страна действительно остро нуждается в «Байкале». Особенно, по его мнению, такие самолеты необходимы на севере РФ.

«Надо понимать, что особенно северная часть России не имеет качественных автомобильных дорог. Новый самолет как раз должен решить эту проблему», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Ан-2 в свое время без преувеличения поднял экономику Советского Союза.

Какие авиановинки еще ждут россиян

Модернизированная версия Ил-114 — полностью отечественный пассажирский турбовинтовик для местных воздушных линий, который призван заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24. Максимальное количество пассажиров — 68. По словам Елены Варламовой, Ил-114 может эксплуатироваться в регионах со слабой аэродромной инфраструктурой, а также, что представляется особенно важным, в сложных климатических условиях Севера, Дальнего Востока и Сибири.

Ил-114-300 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Для эксплуатации самолета подойдут короткие и даже грунтовые взлетно-посадочные полосы. Отличительная особенность этой машины — универсальная платформа, которая позволяет создавать на ее базе воздушные суда различных модификаций: транспортный, грузопассажирский, санитарный, специального назначения», — пояснила собеседница NEWS.ru.

В минувшем апреле Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что опытный авиалайнер Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями ПД-8 провел первый испытательный полет. Он достиг максимальной высоты 11 300 метров и скорости 955 км/ч. Полет продолжался 3 часа 13 минут.

Была проверена работоспособность двигателей на различных скоростях и высотах. ОАК констатировала, что ПД-8 показали устойчивое функционирование на всех проверенных высотах, скоростях и режимах работы. Общий налет составил уже более 11 часов.

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