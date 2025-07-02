Алиханов раскрыл, когда поставят первые пять самолетов «Байкал» Алиханов: пять самолетов «Байкал» поставят компании «Аврора» в конце 2026 года

Первые пять легких самолетов «Байкал» поставят авиакомпании «Аврора» в конце 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов во время правительственного часа в Совфеде. По его словам, которые приводит ТАСС, продолжается работа по сертификации нового двигателя ВК-800, нового винта. В текущем году она должна быть завершена Уральским заводом гражданской авиации, объяснил министр.

В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании «Аврора», — подчеркнул глава ведомства.

Также глава Минпромторга во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации сообщил, что Россия кратно нарастила объемы производства вооружений. Он подчеркнул, что страна продолжает развивать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) для обеспечения всех потребностей спецоперации на Украине и для поставок продукции за рубеж.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технологический прорыв должен служить в том числе снижению уровня бедности. По его словам, экономика страны сейчас не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной.