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02 июля 2025 в 17:33

Алиханов раскрыл, когда поставят первые пять самолетов «Байкал»

Алиханов: пять самолетов «Байкал» поставят компании «Аврора» в конце 2026 года

Самолет «Байкал» Самолет «Байкал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые пять легких самолетов «Байкал» поставят авиакомпании «Аврора» в конце 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов во время правительственного часа в Совфеде. По его словам, которые приводит ТАСС, продолжается работа по сертификации нового двигателя ВК-800, нового винта. В текущем году она должна быть завершена Уральским заводом гражданской авиации, объяснил министр.

В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании «Аврора», — подчеркнул глава ведомства.

Также глава Минпромторга во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации сообщил, что Россия кратно нарастила объемы производства вооружений. Он подчеркнул, что страна продолжает развивать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) для обеспечения всех потребностей спецоперации на Украине и для поставок продукции за рубеж.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технологический прорыв должен служить в том числе снижению уровня бедности. По его словам, экономика страны сейчас не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной.

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Антон Алиханов
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Минпромторг
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