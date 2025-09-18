Посадивший самолет в поле пилот объяснил свое решение

Пилот Сергей Белов, посадивший самолет с 167 людьми на борту в поле под Новосибирском в 2023 году, принял решение об аварийной посадке из-за критического расхода топлива, передает Lenta.ru. Экипаж, по его словам, осознал, что топлива не хватит для достижения аэропорта назначения, а возвращаться в Омск было уже поздно.

По словам Белова, в условиях огромной рабочей нагрузки и стресса экипажу предстояло найти подходящую площадку в местности, где преобладали леса и болота. Окончательным выбором стало ровное поле. Белов перевел управление в ручной режим, а второй пилот оказывал ему помощь. Он отметил, что подобная посадка для линейного экипажа, не отрабатывающего такие действия на тренажерах, является почти невыполнимой задачей.

В реальной жизни риск был крайне высоким, но благодаря подготовке и слаженной работе экипажа мы успешно посадили самолет, — отметил он.

