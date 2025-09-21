В Дербенте из-за возгорания в девятиэтажке эвакуировали 200 человек

Возгорание произошло на кровле девятиэтажного дома в городе Дербенте, сообщило ГУ МЧС Дагестана. По информации ведомства, 200 жильцов здания эвакуированы, информации о пострадавших не поступало.

По системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли девятиэтажного многоквартирного дома в г. Дербенте. Эвакуировано 200 жильцов, — говорится в публикации.

Ранее из государственного концертного зала «Башкортостан» в Уфе эвакуировали 500 человек после срабатывания пожарной сигнализации. Специалисты обследовали помещения, но признаков возгорания не обнаружили. Среди эвакуированных было 150 детей. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Тем временем огонь охватил вещевой рынок в Волгограде. Как рассказывали очевидцы, мощный пожар было видно даже из соседнего города Волжского. На опубликованных кадрах отчетливо виден огромный столб черного дыма, растянувшийся над городом. Уточняется, что загорелся рынок в районе тракторного завода.

До этого на юге Москвы вспыхнул крупный пожар на территории бывшего завода ЗИЛ. Пламя охватило крышу строящегося дома в ЖК «Шагал». Над местом ЧП разносились черные клубы дыма.