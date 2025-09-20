Спасатели извлекли из-под завалов в школе в Москве тела двоих рабочих

Спасатели достали из-под завалов тела двоих рабочих, погибших при обрушении в школе на востоке Москвы, сообщили в столичном МЧС. В данный момент устанавливаются причины происшествия.

Произошло обрушение бетонных плит перекрытий в нежилом помещении здания, находящегося на реконструкции. Пожарно-спасательные подразделения извлекли тела двоих рабочих. Все службы находятся на месте, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в московской школе № 1080 во время ремонта обрушились четыре пролета. Здание располагается на Знаменской улице. По предварительным данным, погибли двое, под завалами могут находиться еще шесть человек. На месте работают экстренные службы, число пострадавших уточняется.

До этого стало известно, что в момент обрушения в учреждении не было детей. Сообщается, что здание находится на реконструкции.

В Сети появились кадры с места обрушения в школе № 1080. На снимках видны завалы и огромные проемы, образовавшиеся в перекрытиях здания. К месту происшествия выехали сразу несколько бригад скорой помощи.